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Dünya
AA-hurriyet.com.tr - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 07.07.2021 - 23:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dubai'de büyük patlama! Görüntüler dehşet verici

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Son dakika haberi: Dubai'de büyük patlama! Görüntüler dehşet verici

Son dakika... Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai’de gerçekleşen büyük patlama sonucu yangın çıktı. Cebel Ali Limanı'nda meydana geldiği öğrenilen patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi aktarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Dubai Sivil Savunma kurumundan yapılan açıklamada, "Dubai'nin ana limanı olan Cebel Ali'de demirli halde bulunan bir geminin içindeki konteynerde yangın çıktığının bildirildiği" belirtildi. 

Daha sonra Dubai hükümetinin medya ofisi yangının kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir ölü veya yaralının bulunmadığı bildirdi.

Açıklamada, limanda gemi hareketliliğinin normal seyrine dönmesi ve herhangi bir kesintinin yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

PATLAMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Tanıklar tüm şehirde binaların sarsıldığını bildirirken, Dubai'de yaşayanlar cep telefonlarıyla dehşet verici anları görüntüledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şehri olan Dubai'de yaşanan patlama sonrası gökyüzüne devasa bir ateş topunun yükseldiği görülüyor.

Son dakika haberi: Dubaide büyük patlama Görüntüler dehşet verici

Cebel Ali Limanı, Ortadoğu'nun en büyük, dünyanın da en büyük limanlarından biri. Liman, Hint Yarımadası, Afrika ve Asya'dan yük taşımacılığı hizmeti veriyor. DP World tarafından işletilen limanın, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşabileceği genişleyen dört konteyner terminali bulunuyor.

Son dakika haberi: Dubaide büyük patlama Görüntüler dehşet verici

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