Son dakika haberi... DSÖ'den Avrupa'ya çağrı: Eşi görülmemiş bir zaman, en cesur adımları atın

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, önemli açıklamalarda bulundu.

Kluge, "Avrupa'da her ülke virüsü durdurmak veya salgını yavaşlatmak için atabileceği en cesur adımları atmalı. Bunlar eşi görülmemiş zamanlar. Ülkelerin hep birlikte bir arada çalışması bizim için çok önemli. Birbirlerinden bir çok şey öğrenecekler ve aynı zamanda çabalar uyumlu bir hale dönüşecektir" ifadelerini kullandı.