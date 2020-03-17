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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 17.03.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... DSÖ'den Avrupa'ya çağrı: Eşi görülmemiş bir zaman, en cesur adımları atın

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Son dakika haberi... DSÖ'den Avrupa'ya çağrı: Eşi görülmemiş bir zaman, en cesur adımları atın
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DSÖ Avrupa Direktörü yaptığı son dakika COVID-19 salgını açıklamasında, "Bunlar eşi görülmemiş zamanlar, Ülkelerin birlikte çalışması bizim için çok önemli. Avrupa'da istisnasız her ülke, salgını durdurmak veya yavaşlatmak için atabileceği en cesur adımları atmalı" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, önemli açıklamalarda bulundu.

Kluge, "Avrupa'da her ülke virüsü durdurmak veya salgını yavaşlatmak için atabileceği en cesur adımları atmalı. Bunlar eşi görülmemiş zamanlar.  Ülkelerin hep birlikte bir arada çalışması bizim için çok önemli. Birbirlerinden bir çok şey öğrenecekler ve aynı zamanda çabalar uyumlu bir hale dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

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