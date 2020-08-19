Son dakika haberi: DSÖ'den dünyayı sarsan pandemi açıklaması... 'Salgın değişiyor' dedi bu çağrıyı yaptı
Koronavirüs salgını tüm dünyaya diz çöktürmüş durumda. Tüm ülkelerde vakalar ve ölüm sayıları artmaya devam ederken dünya bir yandan da Covid-19'u yenebilecek bir aşının geliştirilmesi için gün sayıyor. Covid-19'la ilgili en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü'nün bugün düzenlediği toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili çok önemli açıklamalar ve uyarılar yapıldı.
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Dünyayı sarsan koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken endişe içinde bekleyiş de sürüyor
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Son verilere göre dünya gelenlinde vaka sayısı 22 milyonu geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son bir haftada ortalama günlük 250 binden fazla vaka tespit edildi.
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1 MİLYON KORKUSU
Dünya genelinde yaşanan Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 777 bini geçti. Bu rakımın kısa süre içinde 1 milyona ulaşmasından korkuluyor.
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Dünya henüz koronavirüsü tedavi edebilen ya da bulaşmasını önleyen bir ilaç ya da aşı geliştirebilmiş değil. Salgının yaklaşan sonbahar ve kış aylarında şiddetlenebileceği ve durumun kötüleşmesinden endişe duyuluyor.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili en yetkili kurum olma özelliğini sürdürürken DSÖ yetkililerinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda virüsle ilgili önemli veriler paylaşıldı ve tüm dünyaya önemli uyarılar yapıldı.
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DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm üyeler hazır bulundu ve dünyayla çok önemli bilgiler paylaşıldı.
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Ghebreyesus, toplantıda öncelikle Covid-19 aşısıyla ilgili olarak ülkelerin asla milliyetçilik yapmamaları gerektiğinin altını çizdi.
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ÇOK ULUSLU AŞI ÇALIŞMASINA DESTEK İSTEDİ
Ghebreyesus, toplantıda yaptığı açıklamada hemen bugün tüm DSÖ üyesi ülkelere bir mektup yazacağını ve çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına katılım ve destek isteyeceğini bildirdi.
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DSÖ'ye göre kendi aşılarını geliştirmek için çalışmalar yapan ya da başka ülkelerden aşı almayı düşünen ülkeler için COVAX aşısı seçenekleri ve şansı artırmak anlamına gelecek.
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DSÖ aynı zamanda ulusal aşı anlaşmalarının global yaklaşımlarla da uyumlu olması gerektiğinin altını çiziyor.
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GRİP VAKALARI VE OKULLAR BÜYÜK RİSK
Ülkeler koronavirüs salgını devam ederken başlayacak grip vakaları ve bu dönemde okulların da açılmış olacağı gerçeği yüzünden büyük kaygı yaşıyor.
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DSÖ'DEN AİLELERE OKUL UYARISI
Ancak DSÖ yetkilileri özellikle çocukları ve aileleri okulların açılacak olmasıyla ilgili ciddi bir şekilde uyarıyor.
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Koronavirüs toplum içinde dolaşmaya ve yayılmaya devam ettiği sürece okul ve eğitim sistemine girmesi kaçınılmaz hale gelecek.
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GRİP AŞISI ÇAĞRISI
DSÖ, tüm dünyaya bu kış mutlaka grip aşısı yaptırılması konusunda uyarıda bulundu.
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Grip aşısı koronavirüs için koruyucu olmasa da riskli grupta olan kişileri gripten koruyarak bağışıklık sistemlerinin savunmasız hale gelmemesine yardımcı olabilir.
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YENİ VAKALAR 20-30-40 YAŞ GRUBUNDA
DSÖ'nün son uyarısı da koronavirüs için risk taşımadığı söylenen 20 ila 40 yaş arasındaki insanlar için geldi.
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DSÖ, dünya genelinde yeni görülen vakaların genellikle 20-30-40 yaş grubu genç ve yetişkinlerden oluşmaya başladığını, bununsa kaygı verici bir gelişme olduğunu duyurdu.
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Çoğu belirti bile göstermeyen bu kişiler salgının yayılmasında önemli rol oynuyor.
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GENÇLER HASTA OLDUKLARINDAN BİLE HABERSİZ
DSÖ'nün Pasifik Bölge Direktöü Takeshi Kasai, "Salgın değişiyor. Gençler yayılmayı sürüklüyor. Çoğu hasta olduklarından bile habersiz" dedi.
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Hastalığı kapan ve semptom göstermeyen bu kişilerin koronavirüsün yayılımını artırmasından ve risk taşıyan gruptaki yaşlı ve başka hastalıkları bulunan kişilere taşıyıcı olmasından endişe duyuluyor.
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Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre dünya nüfusunun sadece %10'u Covid-19'a karşı antikor geliştirebilmiş durumda. Bu da global anlamda bir çözüm sunamayacak kadar az bir oran.
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DSÖ'ye göre antikor konusuyla ilgili çok daha önemli bir detay daha var.
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SONBAHAR- KIŞ KORKUSU ARTIYOR
Uzmanlar koronavirüsü yenen kişilerde oluşan ya da aşıyla sağlanacak bağışıklık tepkisinin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar uzun süre koruyuculuğunu sürdüreceği henüz tam olarak bilinmiyor.
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Bu durumsa vaka artışının hala devam ettiği dünyada yaklaşan sonbahar ve kış ayları için korkuyu artıran bir faktör haline geliyor.
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SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SEÇENEK DEĞİL
DSÖ toplantısında yapılan açıklamaya göre dünya koronavirüs salgınında henüz sürü bağışıklığı çözümünde çok uzakta.
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DSÖ'ye göre sürü bağışıklığı koronavirüs salgını için bir çözüm değil. Dünya ülkeleri sürü bağışıklığına umut bağlamak yerine başka çözümleri uygulamaya koymak zorunda.
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Ancak DSÖ'ye göre şu anda kış mevsimini yaşayan güney yarımkürede grip vakalarında gözle görülür bir artış gözlemlenmedi.
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Bu durumda ülkelerin koronavirüs salgının nedeniyle aldığı hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin büyük payı var.
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Dün Wuhan'dan gelen fotoğraflarda çok kalabalık grupların havuzlarda hiçbir önlem almadan ve maskesiz bir şekilde eğlendiği görülmüş, tüm dünya bu yaşananlara büyük tepki göstermişti.
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DSÖ yetkilisi Van Kerkhove, toplantıda yaptığı açıklamada bu tür görüntülerin dünyanın her yerinden geldiğini, sadece Wuhan'da yaşananlara tepki göstermenin yanlış olduğunu, insanların hayatlarına devam etmek için başka yerlerde de aynı görüntüleri verdiğini söyledi.
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Ayrıca yaklaşan mevsimsel değişikliklerin de altını çizen DSÖ, insanlara kabalık yerlere girmekten kaçınmaları konusunda bir çağrı daha yaptı.