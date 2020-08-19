Son dakika haberi: DSÖ'den dünyayı sarsan pandemi açıklaması... 'Salgın değişiyor' dedi bu çağrıyı yaptı

SONBAHAR- KIŞ KORKUSU ARTIYOR Uzmanlar koronavirüsü yenen kişilerde oluşan ya da aşıyla sağlanacak bağışıklık tepkisinin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar uzun süre koruyuculuğunu sürdüreceği henüz tam olarak bilinmiyor.