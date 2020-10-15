Son dakika haberi: DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması... Tedbirler gevşetilirse ölüm oranı 4-5 kat artar!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi bugün yaptığı açıklamada Avrupa'daki koronavirüs vakalarında görülen büyük artışın "oldukça kaygı verici" olduğunu ancak durumun yine de nisan ayında görülen zirvelerden daha iyi olduğunu bildirdi.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında sadece günlük vaka sayılarında değil aynı zamanda hastaneye yatış oranlarında da artış olduğunun altını çizdi.

Kluge, koronavirüsün ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseldiğini hatırlatırken, günlük ölüm rakamlarında bin kişi eşiğinin de aşıldığını belirtti. Ancak Kluge buna rağmen mart ve nisan aylarındaki durumda olunmadığını da sözlerine ekledi.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge

Kluge nisan ayına göre günlük vaka sayısı oranlarının 2 ila 3 kat arttığını açıklarken 5 kat daha az ölüm sayısı gözlemlediklerini, hastanede kalma süresininse 2 ila 3 kat uzadığını belirtti.

Hans Kluge artan vaka sayılarının genç nüfustaki artan test sayısı oranına bağlı olabileceğini söylerken azalan ölüm oranlarını da yine hastalığın genç ve koronavirüse daha dayanıklı nüfusta daha çok yayılıyor olmasına bağladı.

DSÖ'DEN KORKUTAN ÖNGÖRÜ

Ancak Kluge bu rahatlatan açıklamalarına rağmen basın toplantısını oldukça korkutucu bir uyarı ve açıklamayla bitirdi.

Hans Kluge, DSÖ'nün öngörülerine göre koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi durumunda koronavirüsten ölüm oranlarının Ocak 2021'de nisan ayına göre 4 ila 5 kat artmış olacağını açıkladı.

Koronavirüste karşı alınacak maske kullanımı ve kalabalık toplanmaların önlenmesi gibi basit önlemler ise DSÖ'ye göre şubat ayına kadar tam 280 bin kişinin hayatının kurtulmasını sağlayabilir!

DSÖ Avrupa Ofisi Rusya, Avrasya ülkeleriyle birlikte 53 üye ülkede 7 milyon 250 bin vaka ve 250 bine yakın Covid-19 kaynaklı ölüm olduğunu bildiriyor.





