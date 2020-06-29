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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 19:23,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'En kötüsü henüz gelmedi'

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Son dakika haberi... DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması! 'En kötüsü henüz gelmedi'
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs pandemisiyle ilgili son dakika korkutan açıklamalarda bulundu. (Kovid-19 salgınında) En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz"

Son dakika haberi... Ghebreyesus yaptığı açıklamada, koronavirüsün henüz geçmediği ve daha kötü bir durumla karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

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