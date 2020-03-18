Son dakika haberi: DSÖ'den Ibuprofen açıklaması

WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında ibuprofenle ilgili dolaşan söylentiler tartışma yaratmıştı.

Fransa Sağlık Bakanı'nın Ibuprofen gibi antienflamatuar ilaçların virüsün etkilerini kötüleştirebileceği konusunda uyarı yapmasının ardından DSÖ'den önemli bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 semptomları olan kişilerin Ibuprofen almaktan kaçınmasını önerdi.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Hekim onayı olmadan, kendi kendinizi tedavi etmek adına Ibuprofen kullanmayın bu çok önemli. Ibuprofen hekim onayıyla reçete yazılarak kullanılan bir ilaçtır.