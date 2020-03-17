MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: DSÖ personeli 2 kişide corona virüs testi pozitif çıktı
GeriDünya Son dakika haberi: DSÖ personeli 2 kişide corona virüs testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: DSÖ personeli 2 kişide corona virüs testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: DSÖ personeli 2 kişide corona virüs testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip corona virüse COVID-19 adını veren Dünya Sağlık Örgütü 2 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeie gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki teyit edilmiş vakamız var. İki personelimizin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantina altındalar" ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle