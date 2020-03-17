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Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:07,
Son dakika haberi: DSÖ personeli 2 kişide corona virüs testi pozitif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü yaptığı son dakika açıklamasında 2 personelinin corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Yeni tip corona virüse COVID-19 adını veren Dünya Sağlık Örgütü 2 personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
DSÖ sözcüsü Christian Lindmeie gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki teyit edilmiş vakamız var. İki personelimizin corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Karantina altındalar" ifadelerini kullandı.
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