Son dakika haberi: DSÖ'den tüyleri diken diken eden açıklama
Koronavirüs salgını tüm dünyada hız kesmeden etkili olmaya devam ediyor. Ülkelerden her gün artan vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ederken Covid-19 konusunda en yetkin kurum olan Dünya Sağlık Örgütü'nden salgınla ilgili korkutan bir açıklama daha geldi.
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Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını 2019'un aralık ayından beri dünyanın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
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Alınan tüm tedbirlere rağmen hemen tüm ülkelere yayılan koronavirüs salgını alınan tedbirlere rağmen yayılmayı, ülkeler üst üste artan vaka ve ölüm sayıları açıklamayı sürdürüyor.
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Salgın konusunda dünyanın en yetkili kurumu olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni açıklamayla Covid-19 korkusunu büyüttü.
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Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte yeni koronavirüs vakalarında rekor kırıldığını açıkladı.
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Söz konusu zaman diliminde 307 bin 930 vaka kayıtlara geçti.
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Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül’de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.
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Örgütün verilerine göre son 24 saatte virüs sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti.
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DSÖ'nün Avrupa bölümünden de kritik açıklama geldi. Ekim ve Kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ’nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük koronavirüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.
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Avrupa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Daha da zorlaşacak. Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz" ifadelerini kullandı.
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“Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum” ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti: Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj.”
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Avrupa’daki vaka sayıları son haftalarda keskin bir artış gösterdi, özellikle İspanya ve Fransa’da. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni koronavirüs vakası raporlandı. Bunun da Nisan’daki zirveden daha fazla olduğu ifade edildi. Bu arada, günlük ölümlerin sayısı, Covid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı.
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Sonbahara giren ve kış mevsimini yaşamaya hazırlanan kuzey yarım kürede havaların soğumasıyla birlikte vaka artışlarında büyük artışlar öngörülüyor.
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Havaların soğumasıyla birlikte hem grip ve soğuk algınlığı vakaları artacak hem de şimdilerde açık havada riski azaltma şansına sahipken kışın hava koşulları nedeniyle kapalı mekanlara mahkum olacağız.
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Bu da kapalı alanlardaki insan kalabalıklarının virüsü birbirlerine daha kolay ve daha çok bulaştıracak olması anlamına geliyor.
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Dünya henüz bir koronavirüs ilacı ya da aşısına ulaşmış değil. Ülkeler Covid-19 tedbirlerini uygulamaya devam etseler de vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.
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İşte dünyadan son koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 185 bini aştı.
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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 928 bin 290 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 31 bin 29 kişi sağlığına kavuştu.
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Dünyada tedavisi süren 7 milyon 226 bin 460 aktif vaka bulunuyor.
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En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 708 bin 458 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 198 bin 520 kişi hayatını kaybetti.
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Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.
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Hindistan'da son 24 saatte 92 bin 71 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427'ye çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 780 bin 107 kişi iyileşti.
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İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde yeniden karantina uygulanmasına karar verdi.
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Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ülkede 18 Eylül'de yerel saatle 14.00'te başlayacak karantina 3 hafta sürecek.
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İsrail dünyada topyekün karantinayı ikinci kez uygulayacak ilk ülke olacak.