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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.02.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dr. Fauci'den 'maske' açıklaması: 2022'de maske takmaya devam etmeleri mümkün

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Son dakika haberi: Dr. Fauci'den 'maske' açıklaması: 2022'de maske takmaya devam etmeleri mümkün
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ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Amerikalıların 2022'de hâlâ maske takıyor olabileceğini ifade etti.

Corona virüsüyle mücadelede yalnızca ABD'nin değil dünyanın da dikkatle dinlediği isimlerin başında gelen Dr. Anthony Fauci, "Amerikalıların 2022'de maske takmaya devam etmeleri mümkün" açıklaması yaptı.

ABD Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, daha fazla aşı uygulandıkça Covid-19'un yayılması için alınan tedbirlerin de giderek artan şekilde esnetileceğini vurguladı.

ABD'de Covid-19 sonucu ilk hastanın hayatını kaybetmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçerken, ülkede corona virüsüne kaybedilen insan sayısı 500 bine yaklaşmış durumda...

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