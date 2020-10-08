DHA
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Son dakika haberi: Donald Trump ile Joe Biden arasında ikinci kez yapılacak canlı yayın ertelendi
Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılacak canlı yayın tartışmalarının ertelenmesini kabul etti.
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılacak canlı yayın tartışmalarının ertelenmesini kabul etti.
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