Son dakika haberi: Doğu Akdeniz'de facia! En az 74 mülteci boğularak öldü

Son dakika haberi... Associated Press haber ajansına göre; Homs kenti açıklarında alabora olan gemide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 göçmenin bulunuyordu.

Libya Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçıları 47 kişiyi kurtarırken, en az 74 göçmen boğularak hayatını kaybetti. Görevlliler 31 kişinin cansız bedenini denizden çıkarırken, diğer göçmenler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'da siyasi krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre; 2004'ten bu yana Avrupa'ya ulaşmaya çalışan en az 20 bin kişi Akdeniz'de boğularak can verdi.

İspanyol sivil toplum kuruluşu 'Proactiva Open Arms'a ait gemi, Libya'dan denize açılan ve dün alabora olan tekneden çok sayıda göçmeni kurtarmıştı. 100'ü aşkın yolcusuyla iki gün yol aldıktan sonra batan lastik teknede en az beş kişi hayatını kaybetmişti.