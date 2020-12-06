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Dünya
Haber Giriş: 06.12.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dışişleri'nden o iddialara sert yanıt: Gerçek dışıdır

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Son dakika haberi: Dışişleri'nden o iddialara sert yanıt: Gerçek dışıdır
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye’nin AB zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına yönelik çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Bu konuda çıkan haberler gerçek dışıdır. Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı “11 NAVTEX” ve “12 NOTAM” ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir.

Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır.

Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir.

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