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Haber Giriş: 11.11.2020 - 23:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a 'Oruç Reis' yanıtı

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a 'Oruç Reis' yanıtı
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir." açıklamasını yaptı.

 

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin çalışmalarına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Bakanlık açıklamasında, "Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (11 Kasım), Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır.

Bu açıklamalar, Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir."

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