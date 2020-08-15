Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye ''Doğu Akdeniz'' mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'daki gelişmelerle ilgili olarak, ''Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.'' açıklamasında bulundu.

Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır. https://t.co/5ONfvjoL6E — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 15, 2020