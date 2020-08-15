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Haber Giriş: 15.08.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye ''Doğu Akdeniz'' mesajı

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye ''Doğu Akdeniz'' mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'daki gelişmelerle ilgili olarak, ''Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.'' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'daki gelişmelerle ilgili olarak, ''Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.'' açıklamasında bulundu.

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