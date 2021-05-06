Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'da flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara'da 6 Nisan'da yaşanan protokol kriziyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Bugüne kadar böyle bir şikayet de olmadı. Türk misafirperverliği de herkes tarafından bilinir. Misafire nasıl davranılması gerektiğini bilen bir toplumuz. Bu tablo bizim yüzümüzden olmadı. Bizim yüzümüzden olmadı. Maalesef, üzülerek söylüyorum ki komisyon ve konsey arasındaki rekabet ve kavga yüzünden oldu.'

Hazırlık toplantısına protokol ekibinin katılmadığının altını çizen Çavuşoğlu, 'Konseyin ekibi katıldı. Konseyin ekibinin nasıl olması gerektiğini söylediler, ona göre önlem aldık. Ben de görünce şaşırdım. Teyit edildi' dedi.

'SÖYLERSEM UTANACAK DURUMLAR OLUYOR'

'Leyen’in ben kadın olduğum için böyle oldu demesi, Türkiye’yi ima etmesi doğru değil' diyen Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

'AB’yi kastediyorsa kendi meseleleri. Bizdeki protokol kurallarında kadın-erkek diye bir şey yok. Kendi aralarındaki detayları söylersem utanacak durumları oluyor. Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi bize yansıtmasınlar. Ders almışlar, tekrar yaşanmasın diye...'

'HALKIMIZIN YÜZDE 26'SINDAN FAZLASINI AŞILADIK'

'İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz' diyen Çavuşoğlu aşılama çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Aşılama sürecine hız verildiğini belirten Çavuşoğlu 'Halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı' dedi.

Çavuşoğlu, '1 milyon 200 bin Almanı ağırladık, bu sene de sürdürmeye çalışıyoruz halkımız güvenliği, turizm için önlemlerimizi aldık aşılama süreci, Almanya da biz de önemli mesafe kaydettik güvenli turizm programına ekler getirdik' ifadelerini kullandı.

TELİF HAKKI TARTIŞMASI

ABD'den gelen Kovid-19 aşıları ile ilgili telif hakları adımı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, 'Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek' dedi.

'TURİZM SEKTÖRÜNÜN TAMAMI AŞILANACAK'

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerin ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.'

Çavuşoğlu, '18 mart mutabakatı tüm yönleriyle vize serbesti dahil olmak üzere gözden geçirilmeli şartsız koşulsuz tam üyelik süreci devreye sokulmalı' dedi.

Açıklamasında Libya konusuna da değinen Çavuşoğlu 'Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz' dedi.

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