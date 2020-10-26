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Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli günlerde tatbikat yapmıyoruz

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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli günlerde tatbikat yapmıyoruz
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Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iptal edilen NAVTEX'ler hakkında açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "1988'den bu yana milli bayramlarda karşılıklı olarak tatbikat yapılmıyordu. İyi niyet göstergesi olarak iptal ettik." dedi.

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

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NE OLMUŞTU

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi

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