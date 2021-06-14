Son dakika haberi: Dev balina tarafından yutulup hayatta kalmıştı... İnanılmaz gerçek ortaya çıktı!

ABD'nin Massachusetts eyaletinde ıstakoz avcılığı yapan Michael Packard'ın başına gelenler tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Avlanmak için yaptığı bir dalış sırasında bir kambur balinanın kendisini ağzına aldığını ve 30-40 saniye sonra da geri tükürdüğünü anlatan Packard'ın mucize kurtuluşu herkesin konuştuğu bir mucize haline gelmişti.

ABD'de dev balinanın ağzına alıp tükürdüğü ıstakoz avcısı yaralandı. Istakoz avcılığı yapan Michael Packard, olayda dizinden yaralandı ve kısa bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Hastane çıkışında gazetecilere yaşadıklarını anlatan 56 yaşındaki Packard, dalış takımlarını giyip tekneden atladıktan sonra "büyük bir sarsıntı hissettiğini ve bir anda her şeyin karanlığa gömüldüğünü" söyledi.

Olayla ilgili detaylara şüpheyle yaklaşan uzmanlar bu yaşananların 'çok olası' olmadığını iddia ederken Michael Packard, bir başka inanılmaz iddiayla bir kez daha gündeme geldi. Michael Packard, bundan tam 20 yıl önce yani 2001 yılında bir uçak kazasından daha sağ kurtulduğunu açıkladı.

30 Kasım 2001'de Kosta Rika'da meydana gelen bir küçük uçak kazasında pilot, yardımcı pilot ve yolculardan biri hayatını kaybederken Michael Packard ve 5 diğer yolcu kazadan sağ kurtuldular. Balina olayı konusundaki ifadeleri şüpheyle karşılanan Michael Packard'ın bu konuda söyledikleri ise Associated Press Haber Ajansı'nın aynı tarihteki haberiyle örtüşüyor.

AP'deki habere göre Kosta Rika'nın Pasifik kıyısında gerçekleşen kazada Packerd ve diğer dört yolcu kurtarılmalarından önce iki geceyi uçağın düştüğü ormanda geçirmişler.

O günlerde 36 yaşında olan Michael Packard'ın, zamanının ABD ve Kosta Rica'daki dalışlar arasında geçirdiği açıklandı.

Kazadan sağ kurtulan Packard ve diğer yolcuların uçağın telsizini kullanrak yardım çağırmayı başardıkları ve aynı zamanda da yerlerini belli edebilmek için bir işaret fişeği yaktıkları da olayla ilgili diğer bilgiler arasında.

Tüm çabalarına rağmen yine de ormanda iki gün kalmak zorunda kalan Packard ve diğerleri kurtarma ekiplerinin bölgeye gelmesiyle hastaneye kaldırılmışlar. AP'deki habere göre vücudunun üst bölgesinde ve özellikle de karın bölgesinde birçok yaralar olduğu aktarılan Packard'a ve diğer kurtulan yolculara ilk müdahaleyi yapan Dr. Luis Blanco, biraz daha gecikilmiş olsa hepsinin hayatını kaybetmiş olacağını belirtmiş.

20 yıl içinde iki kez akılalmaz şekilde ölümü yenen Michael Packard, bu günlerde sadece ülkesinde değil tüm dünyada 'mucize adam' olarak anılmaya başlandı.

Öte yandan saldırıda adı geçen kambur balinaların boyu 15 metreye, ağırlıkları da 36 tona kadar çıkabiliyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, dünyadaki kambur balina popülasyonunun yaklaşık 60 bin olduğunu söylüyor.

Kambur balinalar, ağızlarını olabildiği kadar çok açıp balıkya da diğer deniz canlılarından olabildiğince çok miktarda yutarak besleniyor. Bu nedenle bazı bilim insanları, Packard'ın başına gelenlerin bir kaza olmasının muhtemel olduğunu, bugüne kadar kambur balinaların insanlara saldırdığına dair herhangi bir bulgu olmadığını belirtiyor.

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