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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 23:53,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı

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Son dakika haberi: DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı
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IRAK İstihbarat Servisi, DEAŞ’ın kurucu lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen Abdülnasır Kardaş’ın tutuklandığını duyurdu.

Irak istihbaratı, Ebubekir Bağdadi’nin varisi olarak örgütün liderliği için en muhtemel aday olarak görülen Abdulnasır Kardaş’ı yakaladıklarını duyurdu.

Irak’ın resmi haber ajansı INA’ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi’nin haleflerinden Kardaş’ın ele geçirildiğini ifade etti. Güvenlik yetkilileri, Kardaş’ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Son dakika haberi: DEAŞın yeni lideri yakalandı

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