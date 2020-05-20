Son dakika haberi: DEAŞ'ın yeni lideri yakalandı

Irak istihbaratı, Ebubekir Bağdadi’nin varisi olarak örgütün liderliği için en muhtemel aday olarak görülen Abdulnasır Kardaş’ı yakaladıklarını duyurdu.

Irak’ın resmi haber ajansı INA’ya konuşan güvenlik yetkilileri, istihbarat kurumu tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bağdadi’nin haleflerinden Kardaş’ın ele geçirildiğini ifade etti. Güvenlik yetkilileri, Kardaş’ın nerede ve nasıl yakalandığına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.