Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Görüşmede, Erdoğan ile Merkel iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alarak, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.