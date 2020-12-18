AA
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirilirken, Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür ettiği bildirildi.
Görüşmede, Erdoğan ile Merkel iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alarak, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.
Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti.
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