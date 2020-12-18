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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 20:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela ile video konferansla görüştü. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirilirken, Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür ettiği bildirildi.

Görüşmede, Erdoğan ile Merkel iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususları ele alarak, yeni dönemde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirten Erdoğan, sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Merkel'e teşekkür etti. 

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