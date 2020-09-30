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DHA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 20:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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Alınan son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a Allahtan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

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