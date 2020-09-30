DHA
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Alınan son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a Allahtan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.
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