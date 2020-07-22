Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Angela Merkel ile kritik görüşme

Son dakika haberi... Görüşmede, Libya ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.