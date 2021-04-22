MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Itno için taziye mesajı
GeriDünya Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Itno için taziye mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 19:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Itno için taziye mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı Itno için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun hayatını kaybetmesi dolayısıyla oğlu ve Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Mahamat İdris Deby Itno'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Çad Cumhurbaşkanı Itno'nun vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumun ailesine ve Çad halkına başsağlığı temennisinde bulundu.

Merhum Itno'nun Türkiye-Çad arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tesisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu zor döneminde her daim olduğu gibi Çad halkının yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi