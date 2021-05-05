Son dakika haberi: Covid-19'u bitirmek için ABD'den bomba hamle!

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Katherine Tai Twitter'dan yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu küresel bir sağlık krizi ve COVID-19 pandemisinin olağandışı şartları, olağan dışı tedbirleri de gerekli kılıyor. Yönetim (Washington) fikri mülkiyet haklarının korunmasına fazlasıyla inanıyor, fakat pandemiyi bitirmeye hizmet için COVID-19 aşılarına yönelik bu korumalardan feragat edilmesine destek veriyor."

MESELE KARMAŞIK, UZUN SÜRECEKTİR

ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) fikri mülkiyet haklarına ilişkin yürütülen müzakerelere aktif şekilde katılacağını vurgulayan Tai, "Bu görüşmeler, kurumun mutabakat temelli doğası ve meselenin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, zaman alacaktır" mesajını aktardı.

Amerikan yönetiminin hedefinin mümkün mertebe en hızlı şekilde en fazla insana güvenli ve etkili aşının ulaştırılması olduğunu belirten Katherine Tai, özel sektörle ve olası ortaklarla çalışarak, aşı üretimi ve dağıtımını artırma yolundaki çabalarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

ÜYELER BASTIRIYOR AMA...

DTÖ üyelerinin Güney Afrika ve Hindistan tarafından teklif edilen, "gelişmekte olan ülkelerde aşı arzını arttırmak ve Covid-19 aşılarına ilişkin patent haklarından feragat etme" önerisi ile ilgili yürütülen müzakerelerdeki ilerlemeleri ele alacağı açıklanmıştı.

Müzakerelerde üyeler, DTÖ'nün Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın kurallarının gevşetilmesi için baskı yapıyor.

Oybirliğine dayalı bir karar alma mekanizmasına sahip DTÖ'de bu nedenle 164 üyenin tamamının aynı fikirde olması ya da ikna edilmeleri gerekiyor.

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti.

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