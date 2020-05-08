Son dakika haberi.. Corona virüsü ile mücadele eden İngiltere'de dikkat çeken yorum: Türk hükümeti..

Son dakika Telegraph gazetesinin haberine göre, süreç, bazı ürünleri standartları karşılamayan Selegna Tekstil adlı firmanın yöneticisi Mehmet Düzen'in İngiltere Sağlık Bakanlığına koruyucu giysi sağlayabileceğine yönelik e-mail atmasıyla başladı.

İki hafta cevap vermeyen Bakanlık, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle koruyucu giysi sıkıntısının baş göstermesi üzerine söz konu firmadan 400 bin ürün istedi.

Esasen tişört üreticisi olan ve 31 Ocak'ta kurulan firmanın sicili, sipariş verilmeden önce araştırılmadı.

İHRACAT YASAĞINA RAĞMEN SİPARİŞ VERİLDİ

Firma, hem elinde yeteri kadar ürün olmaması hem de ihracat yasağı nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Bu arada Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, 18 Nisan'da "Yarın Türkiye'den 400 bin koruyucu malzemeden oluşan 84 ton ürün gelecek." şeklinde açıklama yaptı.

Yeterli sayıda ürün bulunmaması ve ihracat yasağı üzerine sevkiyat 19 Nisan'da gerçekleşemedi.

Bu arada Türk hükümeti, İngiltere'nin resmi talebi üzerine ihracata izin verirken, 19 Nisan akşamı Türkiye'ye bir askeri kargo uçağı gönderildi. Ürünler hala hazır olmadığı için Türk hükümeti bir kez daha harekete geçmek zorunda kaldı.

"İNGİLİZ BAKANLARIN İMAJLARINI KURTARMASINA YARDIM ETTİ"

Haberde bu konuda, "Neticede Türk hükümeti, İngiliz bakanların imajlarını kurtarmalarına yardım etmek için devreye girdi. Devlet destekli bir firma olan USHAŞ'tan (Sağlık Bakanlığına bağlı) temin edilen sadece 32 bin önlükten oluşan sevkiyat son dakikada, pazartesi (20 Nisan) öğleden sonra uçağa yüklendi." ifadesi kullanıldı.

Metinde doğrudan Türk hükümeti tarafından sağlanan toplam 68 bin koruyucu giysinin tamamının güvenlik testlerinden geçtiği de vurgulandı.

67 BİNDEN 2 BİN 400'Ü TESTLERİ GEÇEMEDİ

Öte yandan özel firmanın şu ana kadar sadece 67 bin ürünü İngiltere'ye gönderdiği, bunlardan 2 bin 400'ünün standartlara uymadığı, 4 bin 500'ünün testleri geçtiği belirtilen haberde, geriye kalanların incelenmesinin sürdüğü, 170 bin ürünün de Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türkiye'de test edildiği yazıldı.

67 bin üründen oluşan sevkiyatın Türkiye'deki İngiliz yetkilerin onayının ardından yola çıktığının ayrıca altı çizilirken, 400 bin ürünün toplam bedelinin 300 bin sterlin olabileceği belirtildi.

"TÜRK HÜKÜMETİ BU SÜREÇTE SON DERECE YARDIMCI OLDU"

İngiliz medyasında dün yer alan haberlerde 400 bin ürünün standartı karşılamadığı ve iade edileceği iddia edilmiş ve bu haberler aynı gün İngiliz yetkiler tarafından yalanlanmıştı.

Hükümet sözcüsü de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin bu süreçte son derece yardımcı olduğunu vurgulayarak, "Koruyucu giysileri tedarik etmemize yardımcı olmanın yanı sıra ihracat izinlerini de hızlandırdılar. Daha önce de koruyucu giysi bağışı yapmışlardı." demişti.