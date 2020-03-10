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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Corona virüsten korunmak için öldüler: Sayı 44'e yükseldi

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Son dakika haberi: Corona virüsten korunmak için öldüler: Sayı 44'e yükseldi
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İran'da "alkol corona virüsten koruyor" söylentisi nedeniyle alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

İran corona virüs salgınını en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri. Ülke genelinde ölü sayısı 291'e, vaka sayısı ise 8 bin 42'ye yükseldi.

Ancak ülkenin karşılaştığı tek sorun bu değil. Son günlerde yayılan "alkol corona virüsü iyileştiriyor" söylentisi yüzünden ölümler artmaya devam ediyor.

İran'da alkol zehirlenmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 44'e yükselmiş durumda. 

19 ŞUBAT'TA KUM KENTİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 54 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 291'e çıktığını belirtti.

Toplam vaka sayısının 881 artarak 8 bin 42'ye ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 731 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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