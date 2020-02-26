Son dakika haberi: Corona virüste sayı giderek artıyor... 3 ülkeye daha sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüste vaka sayısı 81 bini geçti. Şu ana kadar 2 bin 770 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 30 bin 311'e yükseldi.

İRAN'DA ÖNLEMLER ARTIYOR

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "şehirleri karantinaya almak yerine şüpheli kişilerin şehirlere giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini" söyledi.



Koronayla Mücadele Merkezi tarafından alınan kararları açıklayan Nemeki, Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerin, geçişlerin yoğun olduğu şehirlerin girişlerine yerleştirileceğini aktardı.



Şehirlere karantina uygulamak yerine şüpheli kişilerin giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini ifade eden Nemeki, tüm yolcuların vücut ısısının dijital aletlerle ölçüleceğini, şüpheli kişilerin de 14 gün karantina altına alınacağını kaydetti.

VİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ KENTLERDE CUMA NAMAZI KILINMAYACAK

Halka yolcululuk yapmamaları ve zaruri olmayan yolculuklardan kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Nemeki, şöyle devam etti: "Tüm halkımızı yolculuk yapmamaya çağırıyoruz. Özellikle okullar tatil olduğunda yolcuk yapmayın. Virüs tespit edilen yerlerden, ülkenin diğer noktalarına da geçmeyin."



Virüs tespit edilen eyaletlerde okulların 3 gün tatil edileceğini ve üniversitelerin de bir hafta kapalı olacağını aktaran Nemeki, türbelere girişlere kısıtlama getirileceğini, virüsün görüldüğü kentlerde cuma namazının kılınmayacağını söyledi.

GÜRCİSTAN'DA İLK KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ



Tikaradze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünü kaydederek, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.



Tiflis'teki Richard Lugary Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'nin laboratuvarında yapılan test sonucunda Kovid-19 taşıdığı belirlenen hastanın Tiflis Enfeksiyon Hastanesi'ne nakledildiğini aktaran Tikaradze, bunun paniğe neden olmaması gerektiğini dile getirdi.



Tikaradze, ayrıca gümrük kapısında vatandaşı kontrol eden çalışanların da kontrol edilmek üzere hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

KUZEY MAKEDONYA'YA DA SIÇRADI



Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski ve Sağlık Bakanı Venko Filipçe, hükümet binasında koronavirüse ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Filipçe, bu sabah Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kaldırılan 1970 doğumlu bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini, bunun Üsküp'te görülen ilk vaka olduğunu söyledi.

"Paniğe gerek yok" ifadesini kullanan Filipçe, söz konusu kişinin, klinikte karantina altına alındığını kaydetti.

Virüs tespit edilen kadının, 1 aydır İtalya'da bulunduğunu, 2 haftadan bu yana hasta olduğunu dile getiren Filipçe, kadının, İtalya'da tedavi gördüğü ancak orada koronavirüsüyle ilgili herhangi bir teste tabi tutulmadığını vurguladı.

Filipçe, hasta kadınla yolculuk eden diğer kişilerin de kontrol edilip, 14 günlük karantinaya alınacağını vurguladı. Başbakan Spasovski de durumun kontrol altında tutulduğunu, panik yapılmaması gerektiğini belirtti.

PAKİSTAN'DA İLK KOVİD-19 VAKALARI TESPİT EDİLDİ



Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetti.



Bu iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Mirza, "Paniğe gerek yok. Her şey kontrol altında." ifadesini kullandı. Mirza, konuya ilişkin yarın basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.



Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden birinin İran'ı ziyaret ettikten sonra Karaçi'ye gelen 22 yaşında bir erkek olduğunu kaydederken, diğer kişiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI, EYALETLERDEN PANDEMİ EYLEM PLANLARINI GÜNCELLEMELERİNİ İSTEDİ



Spahn, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, son iki günde Kuzey-Ren Vestfalya ve Baden-Württemberg'de ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına işaret ederek, "Almanya'da korona salgınının başındayız." ifadesini kullandı.

Virüsün tespit edildiği kişilerin, çok sayda kişiyle temasta bulunduklarından geriye dönük enfeksiyon zincirini takip edemediklerini belirten Spahn, bunun, Almanya'da yeni bir durum olduğunu kaydetti.

Salgının, Almanya'yı pas geçeceğine inanmadığını aktaran Spahn, "Bu nedenle, eyaletlerin sağlık bakanlarından pandemi eylem planlarını güncellemelerini ve bunların uygulanmaya konulması ihtimaline hazırlanmalarını rica ettim." dedi.

Bakan Spahn, gelecek hafta da eyaletlerin sağlık bakanlarıyla görüşeceğini kaydetti.

Koronavirüsü konusunda hızlı ve duruma uygun hareket ettiklerini vurgulayan Spahn, "Ülkede virüsle ilgili durum son saatlerde değişti." değerlendirmesinde bulundu. Almanya'da son iki günde 5 yeni Kovid-19 vakası ortaya çıkmıştı.

KUVEYT'TE OKULLAR 2 HAFTA TATİL EDİLDİ



Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm okulların 1 Mart itibarıyla 2 hafta tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.



Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi. Kuveyt, koronavirüsün ölümlere yol açtığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

LÜBNAN'DA İKİNCİ VAKA

Lübnan'da ise yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat'ta İran'ın Kum kentinden gelen yolculardan birinde daha yeni tip virüs tespit edildiğini açıkladı.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

IRAK'TA OKULLAR 10 GÜN TATİL EDİLDİ



Irak hükümetine bağlı Kriz Yönetimi Ağından yapılan yazılı açıklamada, virüs sebebiyle ülke genelindeki üniversiteler dahil tüm eğitim kurumlarının 10 gün tatil edildiği belirtildi.

Ayrıca sinema, kahvehane, eğlence yerleri ve diğer sosyal etkinlik mekanlarının yarından itibaren 7 Mart'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Iraklıların Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ve Bahreyn'e gitmesine de yasak gelirken, diplomatik heyetlerin bu yasaktan istisna tutulduğu ifade edildi.

Kriz Yönetimi Ağı kararına göre, Bahreyn ve Kuveyt'ten de Irak'a girişlere izin verilmeyecek.

Irak Sağlık Bakanlığı dün Kerkük'te, bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurmuştu.

Necef kentinde virüs tespit edilen İranlı öğrenci ise ülkesine gönderilmişti.

AMMAN-ROMA SEFERLERİNE VİRÜS ENGELİ



Öte yandan Ürdün Kraliyet Hava Yolları, İtalya'da 12 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle Amman-Roma seferlerini askıya aldı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, sefer düzenledikleri bölgelerde virüsün yayılmasıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.



Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının İtalya, İran ve Güney Kore'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.



Yeni tip koronavirüs, İran'da 19, İtalya'da 12 ve Güney Kore'de 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

ALMANYA KORONAVİRÜS VAKALARININ ARTMA İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLANIYOR



Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının ardından gelişmelerin yakından izlendiğini belirterek, virüsün İtalya'da ortaya çıkmasının ardından da "Avrupa'da yeni bir durumun oluştuğuna" dikkati çekti.



Virüsün kendilerine yakınlaştığını kaydeden Seibert, Almanya'da şu ana kadar virüsün bulaştığı insanları karantinaya alarak tedavi görmelerini sağladıklarını ve böylelikle virüsün yayılmasını önlemeyi başardıklarını ifade etti.



Seibert, yeni ortaya çıkan vakalarda da bu uygulamayı sürdürecekleri vurgulayarak, "Aynı zamanda koronavirüs vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz. Bu konuda çabalarımızı artırıyoruz." dedi.



Tüm bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon oluşturduklarını aktaran Seibert, aynı zamanda da Avrupa ülkeleriyle ortak hareket etme konusunda temas halinde olduklarını söyledi.