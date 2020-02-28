Son dakika haberi: Corona virüs Litvanya'ya da sıçradı
AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre, Litvanya ilk corona virüs vakasını doğruladı
Litvanya ilk kez ülke topraklarında corona virüs vakası olduğunu açıkladı.
İtalya'nın Verona şehrinden Litvanya'ya gelen 39 yaşındaki bir kadının virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Kadının aile üyelerinin de test aşamasından geçirileceği ifade edildi.
Ölümcül corona virüs dünya genelinde şu ana 83 binin üzerinde insana bulaştı, 2 bin 800'ün üzerinde insan da yaşamını yitirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle