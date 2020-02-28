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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 28.02.2020 - 12:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Corona virüs Litvanya'ya da sıçradı

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Son dakika haberi: Corona virüs Litvanya'ya da sıçradı
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AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre, Litvanya ilk corona virüs vakasını doğruladı

Litvanya ilk kez ülke topraklarında corona virüs vakası olduğunu açıkladı.

İtalya'nın Verona şehrinden Litvanya'ya gelen 39 yaşındaki bir kadının virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Kadının aile üyelerinin de test aşamasından geçirileceği ifade edildi.

Ölümcül corona virüs dünya genelinde şu ana 83 binin üzerinde insana bulaştı, 2 bin 800'ün üzerinde insan da yaşamını yitirdi.

 

 

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