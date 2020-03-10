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Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:09,
Son dakika haberi: Corona virüs Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de sıçradı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık bakanlığı ilk corona virüs vakasını doğruladı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık bakanlığından yapılan açıklamada ülkede corona virüs vakası olduğu açıklandı.
Başkent Kinşasa'da havalimanında corona virüs testi yapılan bir Belçika vatandaşının test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığı belirtildi.
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