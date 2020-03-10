MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Corona virüs Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de sıçradı
GeriDünya Son dakika haberi: Corona virüs Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de sıçradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Corona virüs Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de sıçradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Corona virüs Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de sıçradı
Abone Olgoogle-news

Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık bakanlığı ilk corona virüs vakasını doğruladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık bakanlığından yapılan açıklamada ülkede corona virüs vakası olduğu açıklandı. 

Başkent Kinşasa'da havalimanında corona virüs testi yapılan bir Belçika vatandaşının test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığı belirtildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle