MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Corona virüs konferansı corona virüs nedeniyle iptal edildi
GeriDünya Son dakika haberi: Corona virüs konferansı corona virüs nedeniyle iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 11.03.2020 - 14:57,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Corona virüs konferansı corona virüs nedeniyle iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Corona virüs konferansı corona virüs nedeniyle iptal edildi
Abone Olgoogle-news

New York'ta gerçekleştirilmesi planlanan corona virüs konferansı corona virüs salgın riski nedeniyle iptal edildi.

ABD'nin New York şehrinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen ve cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan "Corona virüs etkisinde ticaret"  konferansı salgın riski nedeniyle iptal edildi.

ABD'de hızla yayılan virüs sebebiyle birçok etkinlik peşi sıra iptal ediliyor. 

Her yıl düzenlenen New York otomobil fuarı da iptal edilen etkinlikler arasında yerini almış durumda.

ABD genelinde corona virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyona yakın insanın yer alması beklenen 50 'den fazla büyük şirketin etkinliği iptal edildi.

NEW YORK'TA SALGININ ÇIKIŞ NOKTASINA ASKERİ BİRLİK GÖNDERİLECEK

New York Valisi Andrew Cuomo, New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini belirtti.

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada, New Rochelle bölgesindeki salgının ciddiyetine atıfta bulunarak, "Bu dramatik bir durum, ancak ülkede virüsün tespit edildiği en yoğun kümelenme bu bölgede ve bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi." ifadelerini kullandı.

New Rochelle’in New York'ta salgının yayılmasında özel bir konumu olduğuna değinen Vali Cuomo, "Rakamlar hızla artıyor, New Rochelle için özel bir halk sağlığı stratejisine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cuomo, bölgedeki bir havranın salgınla mücadele için merkez olarak kullanılacağını kaydederek, askeri birliklerin ilgili alanda halka gıda dağıtacağını ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, okul, ibadethane gibi yerleri temizlemek üzere görevlendirileceğini belirtti.

Belçika metrosundaki corona virüs görüntüsü dehşete düşürdü
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle