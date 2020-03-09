MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Corona virüs kâbusu! Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı
GeriDünya Son dakika haberi: Corona virüs kâbusu! Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 22:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Corona virüs kâbusu! Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Corona virüs kâbusu! Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı
Abone Olgoogle-news

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fransız medyası, Kültür Bakanı Riesterın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.03.2020) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle