DHA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 22:21,
Son dakika haberi: Corona virüs kâbusu! Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Fransız medyası, Kültür Bakanı Riesterın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.
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