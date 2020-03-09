Son dakika haberi: Corona virüs kâbusu! Kültür Bakanı Franck Riester de yakalandı

Fransız medyası, Kültür Bakanı Riesterın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanın, evinde karantina altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Fransa'da 1412 kişide koronavirüs tespit edilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak duyuruldu.

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