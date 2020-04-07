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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 06:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Çin'den güzel haber geldi! İlk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı

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Son dakika haberi: Çin'den güzel haber geldi! İlk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı
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Çin'de bugün ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı. Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

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