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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.02.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Çin Devlet Başkanı'ndan coronavirüsü açıklaması

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Son dakika haberi: Çin Devlet Başkanı'ndan coronavirüsü açıklaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, devlet televizyonuna coronavirüsü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Jinping, "Salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor. Hükümet, ekonomiyi ciddi şekilde etkileyen salgın nedeniyle büyük ölçekli işten çıkarmaları önleyecek" ifadelerini kullandı.

İşte Xi Jinping'in açıklamalarından satırbaşları;

Yeni tip coronavirüsü salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor.

Çin muhakkak ki virüs salgınını yenmeyi başaracaktır.

Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız.

Hükümet, ekonomiyi ciddi şekilde etkileyen salgın nedeniyle büyük ölçekli işten çıkarmaları önleyecek.

Çin, 2020 yılı ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye devam edecek.

 

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