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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 17.03.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Çin ABD Başkanı Trump'a öfke kustu

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Son dakika haberi: Çin ABD Başkanı Trump'a öfke kustu
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Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı son tweet nedeniyle öfke kustu

Çin'den yapılan son dakika açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip COVID-19 virüsünü 'Çin virüsü' olarak tanımlaması nedeniyle 'şiddetli bir öfke' duydukları ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang, "Virüsü Çin ile bağlantılamak bir damgalama şeklidir. Buna kesinlikle karşıyız ve çok şiddetli şekilde öfkeliyiz" açıklamasında bulundu.

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