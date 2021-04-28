Son dakika haberi: Cenevre'de kritik zirve! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 6 maddelik öneri

Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.

KKCT Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu 6 maddelik önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi de yer aldı.

KKTC ve Türkiye iki devletli bir çözüm için masaya otururken, Rum kesimi ve Yunanistan federasyon temelli bir çözüm istiyor. Garantör ülkelerden İngiltere ise ara formül geliştiriyor.

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