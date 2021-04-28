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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Cenevre'de kritik zirve! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 6 maddelik öneri
GeriDünya Son dakika haberi: Cenevre'de kritik zirve! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 6 maddelik öneri
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Dünya
Haber Giriş: 28.04.2021 - 19:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Cenevre'de kritik zirve! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 6 maddelik öneri

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Son dakika haberi: Cenevre'de kritik zirve! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 6 maddelik öneri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.

KKCT Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu 6 maddelik önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi de yer aldı.

KKTC ve Türkiye iki devletli bir çözüm için masaya otururken, Rum kesimi ve Yunanistan federasyon temelli bir çözüm istiyor. Garantör ülkelerden İngiltere ise ara formül geliştiriyor.

Son dakika haberi: Cenevrede kritik zirve KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan 6 maddelik öneri

Son dakika haberi: Cenevrede kritik zirve KKTC Cumhurbaşkanı Tatardan 6 maddelik öneri

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