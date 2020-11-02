Son dakika haberi: Büyük güne saatler kaldı, işte son tahminler…

ABD merkezli 'Real Clear Politics' adlı internet sitesinin anketine göre; Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın dokuz puan gerisinde görünüyor.

Ankete göre; Demokrat Biden'ın, seçim sonuçlarının belirlendiği kritik eyaletlerin çoğunda da Trump'a karşı üstünlüğü bulunuyor. ABD'li istatistikçi ve yazar Nate Silver, sonuçların "garanti" olduğu görüşünde...

Biden, Arizona eyaletinde 47.7, Trump ise 46.5 puanda seyrediyor. Bu eyalette Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton'a 3.6 puan fark atmıştı. Florida'da da Biden 1.6 puan farkla Trump'ın önünde görünüyor. Iowa'da ise Trump, 46.5 puan ile rakibine 0.7 puan fark atabilir.

Michigan'da fark oldukça yüksek. 49.8 puan alması beklenen Biden, 44.7 puanda görünen Trump'ın epey önünde... Trump'ın önde göründüğü diğer eyaletler ise şöyle: Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina...

Kritik eyaletlerden Pennsylvania'da Biden yüzde 49.7, Trump yüzde 45.4, Wisconsin'de Biden yüzde 50.7, Trump 44.1 olarak görülüyor. Ohio'da ise Trump yüzde 47, Trump 46.8 bandında seyrediyor.