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Dünya
AA - DHA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 18:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Brezilya'da feci kaza! 37 kişi hayatını kaybetti...

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Son dakika haberi... Brezilya’nın güneydoğusunda bir yolcu otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin Sao Paulo eyaletinde Taguai ve Taquarituba kentleri arasındaki Alfredo de Oliveira Carvalho otoyolunda bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

Son dakika haberi... Brezilyada feci kaza 37 kişi hayatını kaybetti...


Sao Paulo Askeri İnzibatı Sözcüsü Alexandre Guedes, kazanın ulaşıma zor bir bölgede meydana geldiğini ve otobüsün içinde sıkışan kişilerin olduğunu belirtti.

Guedes, bir şirket çalışanlarını taşıyan otobüste en az 53 kişinin bulunduğunu ve yetkililerin kurbanların kimliklerini belirlemek için çalıştıklarını kaydetti.

Yaralılar, kazanın meydana geldiği bölge yakınındaki Taguai, Fartura ve Taquarituba'daki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberi... Brezilyada feci kaza 37 kişi hayatını kaybetti...

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