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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 08.04.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi.. Hükümet Sözcüsü: Boris Johnson'ın durumu stabil

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Son dakika haberi.. Hükümet Sözcüsü: Boris Johnson'ın durumu stabil
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Hükümet Sözcüsü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümet Sözcüsü, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs tedavisine yanıt verdiğini ve hastanede stabil durumda olduğunu açıkladı.

Sözcü, "Başbakan oksijen tedavisi görüyor ve destek ünitesi olmadan nefes alıyor" açıklamasında bulundu.

Başbakan Johnson iki gün önce COVID-19 nedeniyle Londra'da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

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