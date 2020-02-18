MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: BM'den İdlib açıklaması
GeriDünya Son dakika haberi: BM'den İdlib açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:58,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: BM'den İdlib açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: BM'den İdlib açıklaması

Birleşmiş Milletler: Suriye'de rejimin İdlib ve Halep'i ele geçirmeye yönelik saldırılarında yılbaşından bu yana 299 kişi hayatını kaybetti.

İşte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Bachelet'in İdlib açıklamalarından satırbaşları:

Suriye'de rejimin İdlib ve Halep'i ele geçirmeye yönelik saldırılarında yılbaşından bu yana 299 kişi hayatını kaybetti.

İdlib'de yaşanan ölümlerin yüzde 93'ünden Rusya ve Esed rejimi sorumludur.

Esed rejimi ve müttefiki Rusya kasten sivilleri ve koruyucu binaları vuruyor. 

148 bin sivil daha Türkiye sınırında
148 bin sivil daha Türkiye sınırında

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle