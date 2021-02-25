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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 04:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: BM'den flaş Kıbrıs kararı! Tüm taraflar Cenevre'de bir araya gelecek

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Son dakika haberi: BM'den flaş Kıbrıs kararı! Tüm taraflar Cenevre'de bir araya gelecek
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Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, ''Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor'' ifadesine yer verdi.

Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.

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