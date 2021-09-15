MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: BM Zirvesi için flaş karar! 193 ülkeye mektup gönderildi...
GeriDünya Son dakika haberi: BM Zirvesi için flaş karar! 193 ülkeye mektup gönderildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: BM Zirvesi için flaş karar! 193 ülkeye mektup gönderildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: BM Zirvesi için flaş karar! 193 ülkeye mektup gönderildi...

Birleşmiş Milletler (BM) 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu Görüşmelerine katılacak lider ve delegelerden aşı olduklarına dair kanıt göstermelerini isteyecek.

New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı BM'ye mektup göndererek, kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp, bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini bildirdi.

BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid de BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olacağını bildirdi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi