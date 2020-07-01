AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: BM Güvenlik Konseyi'nden flaş karar! Küresel ateşkes kararı kabul edildi
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.
Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle