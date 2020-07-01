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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: BM Güvenlik Konseyi'nden flaş karar! Küresel ateşkes kararı kabul edildi

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Son dakika haberi: BM Güvenlik Konseyi'nden flaş karar! Küresel ateşkes kararı kabul edildi
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Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 90 gün küresel insani ateşkes talep eden kararı kabul etti.

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