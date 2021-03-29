Son dakika haberi: Biden'ın İklim Zirvesi davetine Kremlin'den yanıt geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'e iklim değişikliği zirvesine katılması için davette bulunmuştu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Biden'ın teklifine dair karar vermeden önce Putin'in biraz zamana ihtiyaç duyduğu' ifade edildi.

Beyaz Saray geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 22-23 Nisan'da yapılacak zirveye davetli olan 40 dünya liderinin arasında yer aldığı açıklanmıştı.

BIDEN'DAN PUTIN'E 'KATİL' BENZETMESİ

Biden'ın katıldığı bir canlı yayında Putin'e "katil" benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden birçok yanıt gelmişti.

PUTIN, BIDEN'I DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI

Rus lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD'li mevkidaşını düelloya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada ise ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verilmişti.

ABD tarafının Putin'in canlı yayında tartışma davetini reddetmesi "Washington'un Rus-Amerikan ilişkilerinde yarattığı çıkmazdan çıkış yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı" ifadeleri ile eleştirilmişti.

"TEK SORUMLU ABD'DİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan aynı mesajda "Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" ifadesi de yer almıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara