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Dünya
AA/hurriyet.com.tr - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 08.07.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Biden duyurdu: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinde flaş gelişme!

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Son dakika haberi... Biden duyurdu: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinde flaş gelişme!

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıkladı.

ABD, askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen saldırıların 20. yılına denk gelen 11 Eylül tarihinde tamamlanacağını duyurmuştu.

Joe Biden son yaptığı açıklama ile bu tarihin öne çekildiğini ifade etti.

Buna göre ABD askerlerinin Afganistan'daki görevi 31 Ağustos'ta bitecek.

ABD ordusunun Afganistan'da hedeflere ulaştığını söyleyen Biden çekilmenin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştiğini aktardı.

Biden ayrıca "Amerika'nın en uzun savaşını sonlandırdıklarını" kaydetti.

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