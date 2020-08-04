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Hürriyet
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Dünya
AA - Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 04.08.2020 - 18:27,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama!

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Son dakika haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

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  • Lübnanın başkenti Beyrutta korkunç patlama
  • Lübnanın başkenti Beyrutta korkunç patlama
  • Lübnanın başkenti Beyrutta korkunç patlama
  • Lübnanın başkenti Beyrutta korkunç patlama
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dakika haberi...  Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken gökyüzünü yoğun duman kapladı ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

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