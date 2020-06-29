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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:53,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bangladeş'te feribot kazası

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Son dakika haberi: Bangladeş'te feribot kazası
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Bangladeş'te feribot kazası meydana geldi. Alabora olan feribotta ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Bangladeş'in başkenti Dhaka'da bir başka gemiyle çarpışan feribot alabora oldu. 

Kazada 23 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirildi.  

Olay yerinde bulunan itfaiye görevlisi 23 cesedin sudan çıkarıldığını açıkladı. 

Feribotta 50 kişinin bulunduğu bildirilirken arama kurtarma dalgıçları çalışmalarına devam ediyor. 

Son dakika haberi: Bangladeşte feribot kazası

Alabora olan 'The Morning Bird' adlı feribotun ülkenin en büyük nehir limanı olan Sadarghat'a girmesine metreler kala bir başka feribotla çarpıştığı görüldü.

Görgü tanıklarının aktardığına göre feribottaki 50 yolcunun kabinlerde mahsur kaldığı görüldü. 

Güvenlik önlemlerinin yeterli uygulanmadığı Bangladeş'te feribot kazaları sık yaşanıyor. 

Kapasitesinden fazla yolcu alan feribotlar özellikle kötü hava koşullarında batıyor.  

Son dakika haberi: Bangladeşte feribot kazası

Son dakika haber... Bangladeş'te feribot battı! Çok sayıda ölü var
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