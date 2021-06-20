Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geçtiğimiz günlerde Mevlüt Çavuşoğlu ile verdiği sıcak pozlarla gündeme gelmiş, Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınmasıyla ilgili karar alan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler yumuşamıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde, bu ılımlı mesajların ardından Dendias'tan ilişkileri gerecek bir açıklama gelmişti.

Dendias, Yunanistan'ın yeni dış politika hedefleri ve uluslararası ilişkilerindeki yeni konseptleri anlattığı bir panelde yaptığı konuşmada yaptığı açıklamalarda bir kez daha iki ülke ilişkilerini gerecek ifadeler kullanmış, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Balkanlar, ABD ile ilişkiler ve geri kalan uluslararası diplomaside yeni ve 'dışa dönük' bir dönemin başlangıcına imza atmayı planladıklarını açıklamıştı.

Yunan bakan uluslararası deniz yasaları, münhasır ekonomik bölge sınırlandırmaları, kıta sahanlığı, Yunanistan'ın AB kararlarındaki yeri ve katkısı gibi maddelerin gündemde olduğunu belirten Dendias, ülke politikasını genel anlamda güçlendirmenin yanı sıra daha modern ve revize edilmiş bir dışişleri bakanlığı hedefinde olduklarının altını çizmişti.

Dendias'ın 'Türk saldırganlığını Türkiye'nin kendisine karşı silah olarak kullandık' açıklamasına Türkiye'den cevap geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım' dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara