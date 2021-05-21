Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

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