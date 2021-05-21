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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 20:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze’deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye’ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı.

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