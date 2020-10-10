Son dakika haberi: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı

Son dakika haberi... Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı. Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı



MOSKOVA'DA BİRARAYA GELMİŞLERDİ



Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmeleri çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturmuştu