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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 03:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı

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Son dakika haberi: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı
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Son dakika haberi: Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı

Son dakika haberi... Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı. Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı 

MOSKOVA'DA BİRARAYA GELMİŞLERDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmeleri çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturmuştu

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