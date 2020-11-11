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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 20:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan okundu

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan okundu
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Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'dan kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi minaresine çıkan bir Azerbaycan askeri ezan okuyor.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın 8 Kasım'da kurtarıldığını duyurmuştu.

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