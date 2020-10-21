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Haber Giriş: 21.10.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı
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Son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun Cebrayil'deki 5 köyü işgalden kurtardığını duyurdu.

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Fuzuli, Cebrayıl ve Zengilan bölgelerinde 21 köy ve 1 kasabanın kurtarıldığını duyurdu.

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